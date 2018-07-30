VK Fest 2018: танцы под «Шашлындос», слезы под «Медлячок» и еще много рэпа

Десятки тысяч петербуржцев нырнули в волну свежей музыки, драйва, творчества и развлечений. Тридцатиградусная жара и длинные очереди не смогли испортить VK Fest, прошедший 28-29 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга.

Организаторы фестиваля «ВКонтакте» уже четвертый год не изменяют себе: в парке расположилось множество зон с развлечениями, берег Финского залива стал площадкой для спортактивностей, артисты на сценах сменяли друг друга, палатки с едой манили будящими аппетит ароматами.

В 2018 году количество сцен на фестивале выросло до четырех. К традиционной «Синей сцене» с топовыми артистами, Record Stage с ди-джейскими сетами и «Белой сцене» с набирающими популярностью исполнителями прибавилась экспериментальная «Зеленая сцена», где выступали, к примеру, участник проекта «Песни» на ТНТ Олег Крикун и ретро-оркестр стиляг, исполняющий каверы хитов советской эстрады, ВИА «Пролетарское танго».

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Второй год подряд VK Fest посетили питерская фол-рок группа The Hatters, фрики из Little Big, зажегшие рэперы «Хлеб» и Елена Темникова. Ольга Бузова в этом году из спикеров перенеслась на главную сцену в качестве певицы, а Монеточка из «feat-а» Noize MC выросла в самостоятельного исполнителя. Причем сорвала аншлаг на главной сцене после самого Noize MC. Столь много оваций собрал только хедлайнер первого дня VK Fest рэпер Баста. Под «Медлячок» махала руками такая толпа, что ветер на заливе, пожалуй, стал сильнее.

Скандальный рэпер Face не только задержал свое выступление на 40 минут, но и поразил поклонников публичным поцелуем на сцене с Марьяной Ро – лидером по количеству подписчиков на русскоязычном YouTube среди видеоблогеров-девушек.

Из менее приятных сюрпризов: буквально накануне фестиваля из программы убрали выступление «Ночных снайперов» и Дианы Арбениной, блогера-любимца девушек Николая Соболева, а диджей Zardonic из-за забастовки в аэропорту на смог вовремя прилететь на свое выступление, и отыграл сет на Record Stage во второй день фестиваля. Неожиданностью для самих организаторов стало выступление хедлайнера второго дня – рэпера Элджея, допустившего мат в своем исполнении.

Отмена выступлений, безбилетники, жара, очереди на вход, в туалет и за едой вылились в соцсетях на организаторов фестиваля. «Ужасная организация! Была на фестивале «ВКонтакте» в третий раз, VK Fest 2018 просто кошмар! Про состав артистов даже упоминать не буду... Воды не было нигде, огромные очереди за напитками и едой, Сотни зайцев на пляже! С пивом, с баулами, непонятные личности, в трусах и купальниках (вообще-то во время фестиваля парк является общественным местом). Люди просто проходили по воде! И никто их не останавливал, охрана даже показывала, где лучше пройти. В лектории было мало места, и мы даже успели занять места, но все равно ничего не слышали. В общем, минусов масса. Не знаю, что стало с организаторами в 2018 году, но это фиаско. Почему билеты дорожают, а качество и уровень мероприятия так безбожно падают в бездну! Грустно ребята, очень грустно...», – делится впечатлениями посетительница феста Екатерина Белобородова.

Несмотря на очевидные недочеты, VK Fest 2018 старался удивить и привлечь посетителей чем-то новым. Масштабные соревнования, и главное, масштабный призовой фонд ждали в этом году киберспортсменов. В течение двух фестивальных дней они сражались в Королевской Битве VK Fest 2018 за звание лучших – три команды-финалиста разделили 300 тыс. рублей.

Любителей «мемасов» команда «ВКонтакте» порадовала «Гарольдом, скрывающим боль». Герой серии стоковых фотографий 74-летний венгр Андраш Арато прославился в 2011 году. Тогда пользователи посчитали, что страдание и отчаяние Арато выдают глаза, полные боли, и вымученная улыбка. Сегодня человек-мем водит экскурсии по родному городу, собирает фан-встречи и разъезжает по миру. На фестивале в Петербурге «Гарольд, скрывающий боль» общался с поклонниками, много шутил и с неизменным выражением лица отвечал на вопрос об увеличении пенсионного возраста в России.

В этом году часть магазинов и заведений, которые представили свои товары на фестивале, принимали оплату через VK Pay. Для оплаты достаточно было отсканировать QR-код продавца и подтвердить перевод в приложении «ВКонтакте». За оплату пользователь получал 20% кешбэк.

В прошлом году гостями мероприятия стали 85 тыс. человек, еще 1,5 млн следили за прямой трансляцией в социальной сети «ВКонтакте». Цифры 2018 года команда фестиваля пока не озвучила. Но с учетом того, что на VK Fest стремятся попасть даже из других городов (почти все билеты из Москвы в Петербург на 27 июля и утро 28 июля оказались проданы накануне проведения фестиваля), популярность только растет и фестиваль «ВКонтакте» уже стал приметой питерского лета.В этом году часть магазинов и заведений, которые представили свои товары на фестивале, принимали оплату через VK Pay. Для оплаты достаточно было отсканировать QR-код продавца и подтвердить перевод в приложении «ВКонтакте». За оплату пользователь получал 20% кешбэк.

Сергей Зорин / «Санкт-Петербург.ру»