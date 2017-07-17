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VK Fest 2017: «Хлеб» и очень много зрелищ

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© Фото: vk.com/fest
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    Об особенностях самого масштабного фестиваля этого лета глазами «Санкт-Петербург.ру».

    Одна из планерок сотрудников социальной сети «ВКонтакте» четыре года назад могла начаться с предложения в духе: «Было бы круто собрать где-нибудь всех наших пользователей и всем вместе послушать музыку». А кто-то на это заметил: «Еще было бы здорово всем вместе потанцевать!» Судя по представленным на ежегодном фестивале «ВКонтакте» зонам активности, список предложений получился длинным: музыка, танцы, искусство, лекции, встречи, караоке, футбол, волейбол, воздушные змеи, бейсбол, караоке, компьютерные игры, косплей, наука, технологии, кино, сериалы, мемы, еда и многое-многое другое.

    И вот, на третьем VK Fest, по традиции прошедшем в парке 300-летия Санкт-Петербурга, было действительно все, кроме, пожалуй, зимних видов спорта. Многие из тех, кто мог бы быть хэдлайнером на любом другом мероприятии, на VK Fest фактически стали просто частью обширной концертной программы: Noize MC, «Би-2», Елена Темникова, L’One, Каста, Макс Барских, «Звери» и многие другие. Подобное происходило в каждой секции фестиваля, у посетителей был невероятный диапазон выбора: от модной телеведущей и певицы Ольги Бузовой до генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Борисовича Пиотровского.

    Такое же разнообразие ждало гостей фестиваля и в различных зонах активности. Одни играли в пляжный футбол, другие погружались в проект «Венера», а третьи горланили в караоке. В таком разнообразии выделиться и привлечь к себе внимание посетителей было достаточно сложно, однако многим компаниям-участникам это удалось. Фурор, как и в прошлом году, вызвала зона «Lays», где можно было окунуться в бассейн с упаковками чипсов и унести домой все, что получится взять. Особое внимание сумели привлечь к своей зоне «Дом.ру InterZet», которые совместно с FOX HD организовали беспрерывную трансляцию шестого сезона сериала «Игра Престолов». Помимо показа «Дом.ru InterZet» отметились розыгрышем билетов на премьерный показ первой серии седьмого сезона одного из самых популярных сериалов современности, которую уже сегодня, 17 июля, смогут посмотреть 200 победителей розыгрыша.

    Выделились и сами организаторы VK Fest, команда «ВКонтакте», создавшие «Ормитаж» - лабиринт, собравший самые популярные мемы из социальных сетей. Здесь же в течение 12 часов на большом экране крутили самые милые и смешные видео с котиками, собачками, енотами и другими представителями мира животных, которые так радуют современных интернет-пользователей.

    Кроме того, в первый день мероприятия команда «ВКонтакте» объявила официальный старт продаж SIM-карт нового оператора VK Mobile, основным преимуществом которого является возможность неограниченного посещения социальной сети «ВКонтакте». Всю инфраструктуру для функционирования VK Mobile предоставила компания «МегаФон», которая обеспечила мобильную связь на всем мероприятии.

    Разумеется, ни одно мероприятие не обходится без недовольных, и даже на этой ярмарке «Хлеба» и зрелищ такие нашлись. Главная претензия посетителей VK Fest 2017 упиралась в мочевые пузыри – на территории парка было размещено чуть больше 50 туалетов, которых было недостаточно для ста тыс. человек. Не хватило гостям и зон, где бы можно было подзарядить свои гаджеты, чтобы и дальше делать селфи с любимыми блогерами и снимать выступления артистов.

    И все же большинству гостей фест пришелся по душе: из пяти тыс. проголосовавших в опросе команды «ВКонтакте» 71,2% ответили, что остались очень довольны, 17,9% респондентов «не особенно» понравился фестиваль, и почти 11% фестиваль «совсем не понравился». 

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    «Был и в том году, и в этом, в этом намного лучше. Туалетов просто катастрофически мало —народу больше, а туалетов меньше. Все равно ничто не омрачило мне два дня на фесте. Из минусов - бешенный ценник в некоторых фуд-кортах и то, что Коржа поставили в одно время с Little Big», — поделился впечатлениями Алексей Абдухалилов.

    На настроении посетителей фестиваля никак не сказалось отсутствие алкоголя – «ВКонтакте» в очередной раз доказал, что отдых может быть веселый и без градуса. Кроме того, несмотря на участие известных крепким словцом музыкантов, вроде Noize MC, «Хлеб» и Little Big, на фесте был введен мораторий и на нецензурную лексику. Организаторам VK Fest 2017 удалось заставить отказаться от брани даже Big Russian Boss, в арсенале которого нет ни одного трека без мата.

    Артисты на любовь публики отвечали взаимностью: «Хлеб» зажег, несмотря на сорванный голос одного из участников, Рома Зверь отказался от гитары, но не от выступления, когда за три часа до концерта сломал руку, – выступать солисту группы «Звери» пришлось прямо в гипсе с нарисованным символом «инь и янь». Он как будто выразил всю сущность VK Fest 2017: в эти выходные в парке 300-летия без проблем соседствовали максимально противоположные виды и жанры искусства. Здесь даже самый придирчивый посетитель найдет что-то интересное и приятное персонально ему.  

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