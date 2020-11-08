В Кронштадте открылась выставка «Полярные победы России»

Сегодня, в воскресенье, 8 ноября, пресс-служба Западного военного округа сообщила об открытии новой выставки, посвященной победам России в освоении Арктики. Проект организован совместно с Государственным литературным музеем «ХХ век».

Известно, что в экспозиции представлены гидросамолет, вездеходы, грузовой Studebaker, образцы вооружения и военной техники, а материалы рассказывают о жизни народов Севера, истории создания русского ледокольного флота, советских полярных станциях, экспедициях 1920-1930-х годов, оборонительных боях в годы ВОВ, послевоенной истории полярных исследований.

Также на выставке будет рассказано о 20 писателях и будет представлен видеоролик директора Международного фестиваля морских и приключенческих фильмов «Море зовет!».