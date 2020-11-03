4 ноября откроют выставку, посвященную Иосифу Бродскому

В Санкт-Петербурге во дворе Фонтанного дома 4 ноября, в среду, будет открыта выставка, посвященная великому поэту Иосифу Бродскому.

По заявлению организаторов выставка будет называться «Сохрани мою тень». Она пройдет в жанре «поэтической археологии».

На стенах посетители увидят формы современного искусства по мотивам жизни поэта в Ленинграде. Фотографии с коммунальной квартиры Бродского на Литейном станут самыми главными на этой выставке. Также посетители смогу услышать отрывки из стихотворений автора, а также его интервью.

Выставка будет длиться с 3 ноября по 31 декабря, вход свободный.