Горгоны больше не плачут: в Летнем саду устранили проделки вандалов

Напомним, ранее в Северной столице вандалы испортили Горгон, которые являются декоративными элементами ограды Летнего сада. Нарушители нарисовали им синие слезы. Примечательно, что утром фигуры были в порядке, лишь в течение дня сотрудники сада увидели, что Медузы “заплакали”. Об этом сообщает пресс-служба Русского музея.

«Службы музея уже устранили последствия. К сожалению, пострадали два звена ограды, украшенные изображением головы Медузы Горгоны», — отмечают в ведомстве.

Личности художников-нарушителей установить пока не удалось. Возможно, по камерам видеонаблюдения удастся обнаружить вандалов.