Пресс-служба театрального института имени Щукина сообщила, что вчера вечером, 19 сентября, ушел из жизни Михаил Борисов. Телеведущему стало плохо прямо на площадке, во время съемок телепередачи. Он был госпитализирован и введен в больнице в медикаментозную кому.

Информация о происшествии появилась еще вчера. Сообщалось, что телеведущего госпитализировали в одну из клиник Москвы, где у него диагностировали воспаление легких. По данным СМИ, врачи ввели пациента в медикаментозную кому и подключили к искусственной вентиляции легких (ИВЛ), однако позже при транспортировке из одной больницы в другую у него наступила клиническая смерть. Вчера сестра телеведущего опровергла информацию о его смерти, заявив, что он просто находится в больнице, однако сегодня информация о его кончине подтвердилась.

Михаил Борисов, заслуженный деятель искусств РФ, был профессором и заведующим кафедрой режиссуры театрального института имени Щукина. С 1994 года он был ведущим и художественным руководителем еженедельной телевизионной передачи «Русское лото».