Церемония «Золотого пера» впервые состоялась осенью

XXV юбилейная церемония вручения премии «Золотое перо» прошла в Петербурге. Главный профессиональный конкурс среди петербургских журналистов и журналистов Ленинградской области впервые состоялась в осеннее время. Это связано с периодом пандемии, вызванным коронавирусом. Во дворе Молодежного театра на Фонтанке присутствовали только номинанты и члены жюри.

Известно, что конкурс «Золотое перо» направлен на выявление местных журналистов и творческих коллективов, которые смогли добиться своей деятельностью уважения и признания. В жюри были гран-призеры конкурса прошлых лет, а также руководители и журналисты СМИ Петербурга и Ленобласти. Работы оценивались по итогам всего года, а также принимались во внимание работы 2019 года.

Лучшие работы традиционно были награждены денежным призом. «Золотое перо» 2019 наградил победителя более 1 млн рублей. Премия для обладателя гран-при конкурса составила 100 тысяч рублей, а лауреаты в номинациях получили по 70 тысяч рублей.