«Типа, как бы, блин»: Петербург занял 17 место по употреблению слов-паразитов

Независимое исследовательское агенство Market в августе 2020 года провело опрос, в ходе которого выяснило, как часто россияне употребляют слова-паразиты, и какие из них пользуются наибольшей популярностью. В ходе исследования было опрошено 2400 человек.

По результатам исследования выяснилось, что больше всего слова-паразиты любят челябинцы, краснодарцы и липчане. Четвертое место заняли брянцы, а пятое — саратовцы. Санкт-Петербург оказалася только на 17-м месте рейтинга, а значит, его жители употребляют слова-паразиты сравнительно редко.

Также исследователи узнали, какие слова-паразиты пользуются в России наибольшей популярностью. Чаще всего россияне говорят «блин», «типа», «как бы» и «короче».