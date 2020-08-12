На реконструкцию кинотеатра «Максим» выделят еще 350 миллионов рублей

Сегодня, 12 августа, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время объезда Приморского района навестил «многострадальный» кинотеатр «Максим». Он рассказал о том, как еще в 2005 году было принято решение о необходимости капитального ремонта и реконструкции кинотеатра, а также де оценил работу подрядчика, который работает на объекте с 2019 года.

«Сейчас будем выделять деньги на следующий год порядка 170 млн рублей — их еще надо найти, я сейчас занимаюсь этой проблемой — чтобы закончить общестроительные и отделочные работы. Потребуется еще порядка 350 млн рублей для закупки оборудования», — на скорую руку набрасывал смету Беглов.

К середине 2021 года, после реконструкции, в кинотеатре появится современный концертный зал, где будут проходить выступления и творческие встречи. Легендарное место вновь обретет статус местного культурного центра и станет подарком для жителей Приморского района. Губернатор также добавил, что обновленный и усовершенствованный кинотеатр сохранит исконное название.