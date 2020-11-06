Граффитистам разрешили расписывать трансформаторные будки

Главный художник Петербурга Алексей Моор запросит у «Ленэнерго» список трансформаторных подстанций, где можно будет легально размещать граффити по упрощённой процедуре. Об этом говорится в Telegram-канале депутата ЗакСа Дениса Четырбока, по инициативе которого происходит запрос.

Планируется, что Комитет по градостроительству и архитектуре согласует свыше 30 адресов в Петербурге, где официально можно расписывать стены.

За прошедший год в комитет поступило только одно обращение о размещении граффити на здании по адресу пр. Литейный, 55. Комитет выдал художнику задание на разработку проекта.

Депутаты не хотят полностью давать свободу художникам, чтобы не допустить до городских стен бездарных и необразованных людей.