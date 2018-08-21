Не убивай, «Брат»: Монеточка выпустила клип на песню «90»

Певица Монеточка выпустила клип на песню «90» с альбома «Раскраски для взрослых». Режиссером и автором сценария ролика выступил журналист Михаил Идов. В клипе воссозданы сцены из фильма «Брат» Алексея Балабанова.

Согласно сюжету, главная героиня, вооруженная револьвером, в какой-то момент начинает убивать людей. Помимо Монеточки, в ролике снялись Татьяна Буланова, Гречка, Мистер Малой, Евгений Федоров и кинокритик Станислав Зельвенский.

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«Для меня 90-е существуют в виде мифа. Мифа, который передался мне от моих родителей, дедушек и бабушек, от моих школьных учителей. Каждый рассказывает об этом времени по-разному: кто-то с ужасом, кто-то с восторгом», – сказала Монеточка.

На данный момент клип «90» доступен на Youtube, Apple Music, Google, BOOM и Яндекс.Музыка. За день новый ролик посмотрели более 16 тыс. человек.