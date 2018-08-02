Грохот «Нашествия»: Noize MC и Монеточка выпустили антивоенную песню

Noize MC, Монеточка и Swanky Tunes выпустили антивоенную песню «Люди с автоматами» в связи со скандалом перед рок-фестивалем «Нашествие». Обложкой для трека стал голубь мира, который оказался в прицеле снайперской винтовки.

«И люди с автоматами нас спасут от людей с автоматами, если что. Плохих людей с автоматами всех убьют, из них хорошие сделают решето. А если вдруг плохие все-таки победят, значит просто плохими были не те, это нам хорошие доходчиво объяснят перед тем, как забрать суверенитет», – говорится в тексте песни.

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Скандал на фестивале «Нашествие», который пройдет в 3 по 5 августа в поселке Большое Завидово Тверской области, развернулся после того как организаторы объявили, что будет зона с военной техникой и пунктом отбора в армию. Ранее они обещали, что не будут сотрудничать с Министерством обороны.

В итоге группы Монеточка, «Пошлая Молли», «Distemper», «Порнофильмы» и «Элизиум» отказались выступить на «Нашествии», аргументировав это тем, что там, где есть музыка, нет места оружию.