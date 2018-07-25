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Шнуров-младший устроился на работу продавцом книг

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© Фото: Instagram / @pavelapollon

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Молодой Аполлон работает в книжном магазине Главного штаба Эрмитажа.

Сын лидера группировки «Ленинград»  Сергея Шнурова Аполлон стал продавцом-консультантом в книжном магазине Главного штаба Эрмитажа, сообщает «Sobaka.ru». В последние дни наследник рок-музыканта проявляет непривычную активность.

Во вторник, 24 июля, 18-летний молодой человек открыл персональную выставку в галерее «Свиное рыло». По словам Шнурова-младшего, он создает картины на графическом планшете, используя плагины настоящих масляных мазков. Затем распечатывает их на холсте в единственном экземпляре.

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Идея, которую выражает сын музыканта, заключается в том, что у физического искусства остается все меньше уникальных инструментов воздействия на зрителя.

Ранее, в мае этого года, Шнуров-старший объявил о разводе со своей третьей женой Матильдой. Причины подобного решения супруги не раскрывают. 45-летний музыкант и 32-летний ресторатор состояли в браке с 2010 года.

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