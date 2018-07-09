Букеровская премия назвала роман «Английский пациент» лучшим за последние 50 лет

Лауреатом Золотой Букеровской премии стал писатель Майкл Ондатже, чей роман «Английский пациент» признали лучшей книгой за последние 50 лет, сообщает The New York Times. На звание лучшей книги претендовали романы «Волчий зал» (Хилари Мэнтел), «В свободном государстве» (Видиадхар Найпол), «Лунный тигр» (Пенелопа Лайвли) и «Линкольн в бардо» (Джордж Сондерс).

«Английский пациент», раскрывающий любовную историю военного времени, вышел в свет в 1992 году. Спустя четыре года по книге сняли одноименный фильм, режиссером которого стал Энтони Мингелла. В главных ролях снялись такие известные актеры как Колин Ферт, Райф Фанс и Кристин Скотт-Томас. Картина получила девять «Оскаров».

Читайте также:

Тишина и покой: топ-5 кафе и магазинов Петербурга с читальными залами



Согласно сюжету, молодая канадская медсестра ухаживает на заброшенной вилле за своим «английским пациентом», который получил страшные ожоги во время авиакатастрофы в пустыне Сахара. Медленно угасая, мужчина воскрешает в памяти свой страстный роман с замужней женщиной, сметенный ураганом войны и банальными предрассудками.



Ондатже родился 12 сентября 1943 года в столице Шри-Ланки – городе Коломбо. В 1954 году вместе с материю переехал в Англию, а в 1962 году – в Канаду, где проживает по сей день. На счету писателя, помимо «Английского пациента», пять романов. Последний из них – «Кошкин стол» – был написан в 2011 году.