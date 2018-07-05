Тишина и покой: топ-5 кафе и магазинов Петербурга с читальными залами

Zoom

Кафе на Гороховой славится не только свой атмосферой, но и библиотекой. Книжные полки здесь расположены прямо в зале, на них можно найти фотоальбомы, журналы, художественную литературу или другие книги.

В ожидании заказа можно почитать сборник классика американского кино Вуди Аллена «Сводя счеты», полистать журнал «Сеанс» или произведения Даниила Хармса. Полки постоянно наполняются новыми наименованиями, поэтому здесь всегда есть что выбрать.

Из еды в Zoom предлагают крем-суп из печеного картофеля или киноа с кальмаром, фалафель или куриную грудку с гречей и соусом из сморчков. Выпить можно облепиховый лимонад, латте или что-нибудь покрепче, например, граппу.

Официальный сайт

Где: Гороховая улица, 22

Когда: с понедельника по пятницу с 09:00 до 00:00, в субботу – с 11:00 до 00:00, в воскресенье – с 13:00 до 00:00

Сколько: средний чек – 500 рублей

Фото: Instagram / @lastanzabianca

«Подписные издания»

Книжный магазин существует почти 100 лет, а на протяжении последних нескольких десятилетий находится в «Новом пассаже» на Литейном.

В «Подписных изданиях» есть тысяч книг, блокнотов, сувениров и других интересных вещей. В ассортименте магазине можно найти как комиксы про The Beatles, так и издания вроде «Искусство с 1900 года: модернизм, антимодернизм, постмодернизм».

На территории «Подписных изданий» есть кофейня «Знакомьтесь, Джо», где стоит заказать чашечку кофе и пройти с ней за столик или на балкон, чтобы бесплатно провести время за чтением.

При желании в магазине можно оформить подписку на Большую Российскую энциклопедию или собрание сочинений Александра Солженицына.

Официальный сайт

Где: Литейный проспект, 57

Когда: ежедневно с 10:00 до 22:00

Фото: podpisnie.ru

«Мы же на ты»

Необычное заведение с 2014 года работало на улице Рубинштейна, а затем перебралось на Марата. Ресторан состоит из четырех залов, оформленных в различной стилистике, а один из них тайный – в нем подают фирменные свиные ребрышки.

Помимо вкусной еды с кинематографическими названиями вроде «Далласский клуб покупателей» или «Побудь в моей шкуре», в «Мы же на ты» есть книги. Руководство ресторана утверждает, что на полках есть более 16 тыс. изданий.

Все книги приносят посетители, за что они получают вознаграждение, которым можно расплатиться за еду и напитки. Каждый экземпляр можно купить за 200 рублей. Гостей просят не забирать книги без оплаты – все вырученные средства направляют в фонд «Подари будущее».

Официальная страница

Где: улица Марата, 10

Когда: с воскресенья по четверг с 09:00 до 23:00, в пятницу и субботу с 09:00 до 01:00

Сколько: средний чек – 700 рублей

Фото: Instagram / @landxrk

«Все свободны»

Не прогонят читателей и в книжном магазине «Все свободны». Для любителей литературы здесь предусмотрены уютные кресла и диваны, а дополнительную атмосферу создает кот Улисс.

«Все свободны» специализируется на нон-фикшне, научной и научно-популярной литературе. В магазине можно найти продвинутый набор книг по философии, политике, искусству, социологии, культурологии.

Руководство магазина любит работать с небольшими издательствами, а также самиздатом и независимыми проектами. Сейчас «Все свободны» проводит краудфандинговую кампанию по сбору средств на расширение магазина.

Официальный сайт

Где: набережная реки Мойки, 28

Когда: ежедневно с 12:00 до 22:00

Фото: vk.com/vse_svobodny

«Книги и кофе»

Арт-клуб «Книги и кофе» был открыт на Гагаринской улице в 2008 году знаменитым петербургским писателем Александром Житинским. Пространство объединяет в себе кофейню, книжный магазин и открытую культурную площадку.

В «Книгах и кофе» подают более 30 видов чая, свежую и полезную еду, домашнюю выпечку и сладости. А еще кофе и книги.

Клуб разделен на три зала. Первый – кофейня с барной стойкой, второй – гостиная с библиотекой и сценой, где показывают спектакли, проводят концерты и лекции, а третья – «Тайная комната», небольшое помещение для компаний из 10-15 человек.

Официальный сайт

Где: Гагаринская улица, 20

Когда: ежедневно с 11:00 до 23:00

Сколько: средний чек – 500 рублей

Фото: Instagram / @knigikofe