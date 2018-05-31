Noize MC представил хипхоперу «Орфей & Эвридика»

В пятницу, 31 мая, Noize MC (Иван Алексеев, – прим. ред.) представил свой новый альбом, а точнее хипхоперу «Орфей & Эвридика». На пластинке разместились 30 треков, которые в совокупности звучат полтора часа. В записи хипхоперы приняли участие Анастасия Александровна, Лариса Кокоева, Олег Груз, рэперы RE-pac, ST, Maestro A-Sid и другие музыканты.

Сценическая версия хипхоперы была поставлена еще два года назад, однако теперь ее записали в студии. Сам Noize MC называет свою хипхоперу «современным прочтением «Орфея и Эвридики». Согласно сюжету, Орфей отправляется на баттл певцов, чтобы вызволить любимую Эврдику из загробного мира.

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Ранее, в конце апреля, музыкант выпустил клип на трек «Голос & струны» из «Орфей & Эвридика». По словам исполнителя, закачивая работу над хипхоперой, он понял, что в истории не хватает отправной точки, которая раскрыла бы основные принципы главного героя, его моральные установки и мотивы.