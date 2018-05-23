Киностудия «Союзмультфильм» снимет новые мультфильмы про попугаю Кешу. Сейчас идет работа над пилотным выпуском, в случае его успеха создатели выпустят полноценный анимационный сериал.

В студии обещают «актуализировать персонажа», в частности рассматривается идея сделать из Кеши «современного стендапера». По словам председателя правления киностудии Юлианы Слащевой, «он же, по сути, всегда таким и был».

Сценарий для продолжение мультфильма напишет автор «Возвращения блудного попугая» Александр Курляндский. Если все сложится, то в будущем о Кеше снимут полнометражный мультфильм для кинотеатров. Стоимость картины оценивается в 200-300 млн рублей.

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Ранее «Союзмультфильм» выпустил продолжение «Простоквашино». Первую серию мультсериала, выложенную 3 апреля, уже посмотрели более 16,5 млн человек. Все новые серии «Простоквашино» посвящены актеру Олегу Табакову (озвучивал Кота Матроскина в оригинальном мультсериале, – прим. ред.), скончавшемуся в марте 2018 года