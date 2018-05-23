  • 23 Май 2018
USD 08.05.2018 62.7148 -0.4864
USD ММВБ 21:19 61.4393  
EUR 08.05.2018 74.8125 -0.8267
EUR ММВБ 21:19 71.7505  
Нефть($) 23.05.2018 79.39 0.19
Нефть(p) 23.05.2018 4978.93 -26.61

«Союзмультфильм» снимет новые мультфильмы про попугаю Кешу

Автор:


© Фото: Кадр из мультфильма «Возвращения блудного попугая»

Темы дня

Создатели рассматривают идею сделать из Кеши «современного стендапера».

Киностудия «Союзмультфильм» снимет новые мультфильмы про попугаю Кешу. Сейчас идет работа над пилотным выпуском, в случае его успеха создатели выпустят полноценный анимационный сериал.

В студии обещают «актуализировать персонажа», в частности рассматривается идея сделать из Кеши «современного стендапера». По словам председателя правления киностудии Юлианы Слащевой, «он же, по сути, всегда таким и был».

Сценарий для продолжение мультфильма напишет автор «Возвращения блудного попугая» Александр Курляндский. Если все сложится, то в будущем о Кеше снимут полнометражный мультфильм для кинотеатров. Стоимость картины оценивается в 200-300 млн рублей.

Читайте также:

Знаменитые анимационные ленты «Союзмультфильма» покажут в кинотеатрах

Ранее «Союзмультфильм» выпустил продолжение «Простоквашино». Первую серию мультсериала, выложенную 3 апреля, уже посмотрели более 16,5 млн человек. Все новые серии «Простоквашино» посвящены актеру Олегу Табакову (озвучивал Кота Матроскина в оригинальном мультсериале, – прим. ред.), скончавшемуся в марте 2018 года

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Культура
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Праздник в Северной Венеции: как Петербург отметит День города

    Мотофестиваль, велопарад, шествие слонов, концерты и праздничный салют – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о главных событиях 315-летия города на Неве.

    читать далее →

    Лето близко: где в Петербурге попробовать необычное мороженое

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где можно попробовать не только обычные виды десерта, но и гречневое мороженое, замороженное жидким азотом или даже жареное.

    читать далее →

    Топ-5 мест Петербурга, где подают прохладительные безалкогольные коктейли

    Огуречный лимонад, милк-шейки, свежевыжатый сок и другие напитки – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где освежиться в жаркую погоду.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как пережить аномальную жару в Петербурге: советы спасателей

    МЧС советует меньше бывать на улице и не утруждать себя физическими нагрузками.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Жизнь после смерти: могилы знаменитостей в Петербурге

    Актеры, музыканты, режиссеры, политики – самые известные захоронения последних лет в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    23.05.18
    МебельОптТорг стал доставлять товары по всей России
    21.05.18
    Чем заняться студенту летом в Санкт-Петербурге
    21.05.18
    Корея, российская криптовалюта Tkeycoin и сделка на миллионы долларов
    18.05.18
    Новинки, которые стоит посмотреть на выходных или в свободное время
    17.05.18
    Маленькая страна с открытой экономикой: бельгийская логистическая компания «Алерс» отмечает 25-летие на российском рынке
    14.05.18
    «Билайн» говорит «Welcome!» болельщикам Чемпионата мира по футболу
    08.05.18
    Доставка цветов по Санкт-Петербургу
    08.05.18
    Правильные коттеджи – только у «Good Village»

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram