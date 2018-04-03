Первую серию нового «Простоквашино» за семь часов посмотрели более 4,5 млн человек

Новая серия продолжения «Простоквашино», выложенная на странице студии «Союзмультфильм» во «ВКонтакте» 3 апреля в 11:01, набрала 4,5 млн просмотров за семь часов с момента публикации.

О планах снять продолжение советского мультфильма стало известно в июле прошлого года. Все новые серии «Простоквашино» будут посвящены актеру Олегу Табакову, скончавшемуся в марте 2018 года.

Народный артист СССР озвучивал в кота Матроскина в советской версии мультфильма. В новой версии этого персонажа будет озвучивать сын актера Антон Табаков. Иван Охлобыстин заговорит голосом Печкина, певец Гарик Сукачев озвучит Шарика, а телеведущая Юлия Меньшова – маму Дяди Федора.

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Всего создатели планируют 30 эпизодов. Автор книг и сценариев для советских мультфильмов, писатель Эдуард Успенский уже пригрозил подать в суд на «Союзмультфильм» за то, что новые серии создаются без его разрешения.

Особое недовольство Успенского вызвало появление новых героев. В частности, у Дяди Федора появляется сестра Вера Павловна. Соответственно, отца семейства зовут Павел, в то время как в серии книг о Простоквашино родителей Дяди Федора звали Римма и Дмитрий.

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Автор книг и сценариев для советских мультфильмов про «Простоквашино», писатель Эдуард Успенский пригрозил подать в суд на «Союзмультфильм» за то, что новые серии созданы без его разрешения. Также его возмущение вызвало появление новых героев в мультсериале. Например, в новых сериях у Дяди Федора появляется сестра Вера Павловна (отца семейства в новых сериях зовут Павел, но в серии книг о Простоквашино родителей Дяди Федора звали Римма и Дмитрий).



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