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В Петербурге госпитализировали Шарля Азнавура

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© Фото: vk.com/bkz_ru

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Знаменитый певец пожаловался на плохое самочувствие.

Легенду французского шансона Шарля Азнавура госпитализировал в Петербурге, сообщает пресс-служба концертного зала. Музыкант пожаловался на плохое самочувствие, диагноз пока не установлен. Концерт 93-летнего шансонье, который должен был состояться сегодня в БКЗ «Октябрьский», перенесли на 9 апреля 2019 года.

«Концерт Шарля Азнавура переносится на 9 апреля 2019 года по состоянию здоровья артиста. Билеты с датой 25 апреля 2018 года действительны 9 апреля 2019 года. Билеты подлежат возврату в кассах БКЗ. Возврат электронных билетов производится через сайты операторов», – говорится в сообщении.

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Шарль Азнавур уже давно стал мировой легендой. Он исполнил более тысячи песен и сыграл в 60 фильмах. На данный момент по всему миру продано более 200 млн копий его дисков. В 1998 году франузский музыкант был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века.

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