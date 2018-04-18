Кустурица перед концертом в Петербурге предсказал исчезновение кинематографа

Режиссер Эмир Кустурица заявил, что кинематограф перестанет существовать через полвека. Об этом он сказал перед концертом своей группы No Smoking Orchestra в Петербурге, который состоялся в среду, 18 апреля, в театре «На Васильевском».

По мнению Кустурицы, примерно через 50 лет фильмы как жанр исчезнут, поэтому режиссерам будет нечего делать в будущем. Он добавил, что в это время «миром будут управлять роботы».

Режиссер поделился информацией о своем новом фильме, который будет снят в Китае.

«Я планирую экспериментальный фильм, который буду снимать в Китае. Такого еще никогда не было. Из князя Мышкина сделаю Раскольникова», – передает «Конкретно.ру» слова сербского автора.

Кустурица также встретился с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. На площадке фестиваля «Всеволожская весна» глава региона благодарил режиссера за внимание к мероприятию, а тот в свою очередь пригласил местных музыкантов выступить на фестивале русской музыки «Большой», который ежегодно проходит в Сербии.

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