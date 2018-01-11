Джиллиан Андерсон не будет играть Скалли в «Секретных материалах»

Американская актриса Джиллиан Андерсон рассказала журналистам, что больше не вернется к роли Даны Скалли в популярном телевизионном сериале «Секретные материалы».

«Для Скалли пришло время уйти на покой. Я покончила с этим, и все тут», – сказала Андерсон.

По ее словам, она дала согласие сыграть лишь в шести эпизодах нового сезона, премьера которого состоялась в этом январе. Покинуть проект она решила еще до съемок новых серий.

Андерсон играла роль агента Скалли во всех 11 сезонах «Секретных материалах», съемки которых ведутся с 1993 года. Также Андерсон снялась в двух полнометражных фильмах по сериалу: «Борьба за будущее» и «Хочу верить».