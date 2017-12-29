Названы самые недооцененные фильмы 2017 года

Список обделенных вниманием фильмов уходящего года составил журнал Variety. Как отмечает издание, эти ленты были очень высоко оценены на различных кинофестивалях, а актерский состав в них иногда даже интереснее, чем в популярных блокбастерах.

В список попали «Битва полов», «Убийство священного оленя», «120 ударов в минуту», «Затерянный город Z», «Сильнее», «Ферма «Мадбаунд»», «Патти Кейкс», «Пляжные крысы», «История призрака», «Персональный покупатель», «Хорошее время», «Их звездный час» и «На пределе».

Ранее Variety назвал самые провальные фильмы 2017 года. Эти картины не окупили свой бюджет или же не оправдали ожиданий по кассовым сборам. В список вошли «Темная башня», «Валериан и город тысячи планет», «Геошторм», «Меч короля Артура», «Монстр-траки» и «Обещание».