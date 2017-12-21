Американский журнал Variety назвал самые провальные фильмы 2017 года. По данным издания, эти картины не окупили свой бюджет или же не оправдали ожиданий по кассовым сборам. В список вошли «Темная башня», «Валериан и город тысячи планет», «Геошторм», «Меч короля Артура», «Монстр-траки» и «Обещание».

Самыми успешными картинами журнал назвал «Чудо-женщину» (821 млн долларов в мировом прокате при бюджете в 120 млн долларов), «Улетных девочек» (138 млн долларов и 19 млн долларов), «Чудо» (155 млн долларов и 20 млн долларов), «Оно», «Красавицу и чудовище» и «Прочь».

Ранее портал IMDb назвал самые ожидаемые ленты 2018 года. В топ-3 входят «Мстители: Война бесконечности», «Черная пантера» и «Дэдпул 2». Интересно, что все эти фильмы основаны на вселенной Marvel.