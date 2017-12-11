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Американские критики выбрали лучшие фильмы этого года

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© Фото: Yotube / Официальный трейлер «Чудо-Женщины»

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В список попали картины самых разных жанров: от «Дюнкерка» до «Чудо-Женщины».

Американский институт киноискусства выбрал лучшие фильмы этого года. Кинокритики не стали ранжировать ленты, подчеркнув, что все они достойны внимания зрителей. В список попали 10 картин совершенно разных жанров.

В частности, экспертов восхитили «Секретное досье», «Дюнкерк», «Зови меня своим именем», «Чудо-женщина», «Леди Птица», «Прочь», «Форма воды», «Любовь – болезнь», «Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури» и «Проект «Флорида»». Лучшими сериалами названы «Игра престолов», «Большая маленькая ложь», «Очень странные дела» и «Рассказ служанки».

С выбора американского инстутута киноискусства в Америке начинается целая церемония награждений. Уже на следующей неделе будут объявлены номинанты «Золотого глобуса» и премии Гильдии киноактеров США. Через месяц станут известны претенденты на «Оскар».

 

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