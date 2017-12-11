Американские критики выбрали лучшие фильмы этого года

Американский институт киноискусства выбрал лучшие фильмы этого года. Кинокритики не стали ранжировать ленты, подчеркнув, что все они достойны внимания зрителей. В список попали 10 картин совершенно разных жанров.

В частности, экспертов восхитили «Секретное досье», «Дюнкерк», «Зови меня своим именем», «Чудо-женщина», «Леди Птица», «Прочь», «Форма воды», «Любовь – болезнь», «Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури» и «Проект «Флорида»». Лучшими сериалами названы «Игра престолов», «Большая маленькая ложь», «Очень странные дела» и «Рассказ служанки».

С выбора американского инстутута киноискусства в Америке начинается целая церемония награждений. Уже на следующей неделе будут объявлены номинанты «Золотого глобуса» и премии Гильдии киноактеров США. Через месяц станут известны претенденты на «Оскар».