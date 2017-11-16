Создатель театра Derevo Антон Адасинский отказался участвовать в культурном форуме

Создатель пластического театра Derevo Антон Адасинский отказался участвовать в Петербургском международном культурном форуме. Он сделал это по двум причинам, передает АБН.

Первая причина – «черные списки», которые запрещают участвовать в форуме определенным деятелям культуры. Вторая – бездействие Минкульта в ситуации с арестом режиссера Кирилла Серебренникова, а также его коллег Софьи Апфельбаум и Алексея Малобродского.

Адасинский принес извинения зрителям и своим друзьям, которые участвуют в форуме. Он также попросил убрать его имя с афиши мероприятия.

Накануне в сети появился «черный список» театральных деятелей, которых нежелательно приглашать на Культурный форум в Петербурге. Туда вошли руководитель «Гоголь-цента» Кирилл Серебренников, художественные руководители МДТ Лев Додин и БДТ Андрей Могучий и другие.