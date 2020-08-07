Концерты в Петербург вернутся не раньше зимы

Уже в понедельник в Петербург вернутся концерты на открытом воздухе, однако клубы и концертные залы начнут организовывать мероприятия не ранее следующего года.

По словам президента корпорации PMI Евгения Финкельштейна, раньше следующего года едва ли организаторы начнут проводить концерты в закрытых помещениях. Дело в сложности соблюдения социальной дистанции и необходимости носить маски и перчатки.

Финкельштейн рассказал АБН, что сложно судить о прибыльности возможных мероприятий, но в любом случае "первые ласточки" полетят не раньше конца ноября.

Как подчеркнул концертный директор Евгения Маргулиса, Татьяны Лазаревой, группы «Несчастный случай» и «Воскресение», его артисты готовы были бы приехать с концертом в Петербург, однако звонков со стороны клубов оказалось меньше ожидаемого.

Напомним, с завтрашнего дня в Петербурге разрешается работа аттракционов, расположенных в парках под открытым небом. Также будет возможно проведение массовых спортивных, культурных и зрелищных мероприятий.