Парки аттракционов в Петербурге заработают через два дня

В Петербурге с 8 августа разрешается работа аттракционов, расположенных в парках под открытым небом. Также будет возможно проведение массовых спортивных, культурных и зрелищных мероприятий.

Посетителям парков необходимо будет соблюдать санитарные меры, чтобы не допустить распространения коронавируса. Так, на территории парков можно находиться только в защитных масках (на самих аттракционах их использование необязательно). Также кассы и стойки администраторов должны быть оснащены защитными экранами, а пространство парков — специальной разметкой с напоминаниями о социальной дистанции.

Для организации и проведения мероприятий все участники должны иметь при себе маски и соблюдать дистанцию.

Отметим, что маски и перчатки необходимо носить в магазинах, ТЦ, а также в общественном транспорте.