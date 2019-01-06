«Союзмультфильм» планирует выпустить 20 серий «Возвращения в Простоквашино» в 2019 году

«Союзмультфильм» выпустит 20 эпизодов мультсериала «Возвращения в Простоквашино» в 2019 году. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на председателя правления студии Юлиану Слащеву.

Новые серии станут завершением первого сезона, стартовавшего в апреле 2018 году. Все 10 первых эпизодов можно посмотреть на официальном YouTube-канале «Союзмультфильма».

В студии рассказали, что суммарное количество просмотров серий мультфильма на разных платформах составляет более 32 млн. В конце декабря вышел новогодний эпизод сериала.

В мае «Союзмультфильм» заявил о съемках новых серий анимационного сериала про попугая Кешу, который впервые появился на экранах в 1984 году. В мультсериале персонажа намерены сделать «современным стендапером».