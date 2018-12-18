Редакция «Кинопоиска» назвала 15 лучших сериалов 2018 года

Редакция сайта «Кинопоиск» составила список 15 лучших сериалов 2018 года. Он был опубликован во вторник, 18 декабря.

«Кинопоиск» выделил два российских комедийных сериала: «Домашний арест» о мэре-взяточнике и «Звоните ДиКаприо!» об отношениях и судьбах двух братьев.

В списке можно найти итальянский сериал «Baby» о жизни двух школьниц, черную комедию «Барри» о жизни киллера, научно-фантастический сериал «Видоизмененный углерод», историю о наемной убийце «Убивая Еву», триллеры «Террор» и «Острые предметы».

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В рейтинг попал сериал «Патрик Мелроуз», главную роль в котором исполняет Бенедикт Камбербэтч, мультсериал «Разочарование» о приключениях принцессы, эльфа и демона, «Конец ***го мира» о дружбе подростков и «Леденящие душу приключения Сабрины».

Редакция сайта выделила шпионский сериал «Маленькая барабанщица», картину «Маньяк» о влиянии фармакологии на человека и мистическую драму с элементами ужасов «Призраки дома на холме».