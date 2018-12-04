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Топ-8 лучших сериалов 2018 года

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© Фото: imdb.com

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«Санкт-Петербург.ру» рассказывает о сериалах 2018 года, которые набрали самые высокие оценки зрителей.

«Маньяк» (Maniac)

 

Энни Лендсберг и Оуэн Милгрим – два незнакомца, согласившиеся принять участие в испытании нового фармацевтического средства. У каждого на это свои причины. Энни пытается справиться с разрушенными отношениями, а Оуэн переживает из-за шизофрении, которую ему поставили еще в детстве.

Новое лекарство доктора Мантлрэя обещает исправить любое заболевание, вплоть до разбитого сердца. Только вот почему-то никто не хочет говорить о побочных эффектах.

Жанр: фантастика, драма, комедия

Вышло сезонов: 1

Рейтинг IMDb: 8.0/10

Фото: kinopoisk.ru
 

«Трагедия в Уэйко» (Waco)

 

Весной 1993 года жители ранчо «Маунт Кармел» были заподозрены в незаконном хранении оружия. В ходе облавы завязалась перестрелка, которая привела к вооруженному противостоянию между сектантами и агентами ФБР, продлившемуся 51 день.

Жанр: триллер, драма, криминал

Вышло сезонов: 1

Рейтинг IMDb: 8.0/10

Фото: kinopoisk.ru
 

«Террор» (The Terror)

 

В 1845 году экспедиция под командованием опытного полярного исследователя сэра Джона Франклина отправляется на судах «Террор» и «Эребус» к северному побережью Канады на поиск северо-западного прохода из Атлантического океана в Тихий.

Удачно пережив первую зиму, в сентябре 1846 оба судна экспедиции оказываются плотно затертыми льдами.

Жанр: ужасы, триллер, драма

Вышло сезонов: 1

Рейтинг IMDb: 8.1/10

Фото: imdb.com
 

«Телохранитель» (Bodyguard)

 

Дэвид Бадд – ветеран войны и телохранитель, обеспечивающий безопасность членов королевской семьи и правительства Великобритании. Ему поручена охрана министра внутренних дел Джулии Монтегю.

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Бадд оказывается в непростом положении – его убеждения кардинально отличаются от взглядов той, кого ему предстоит защищать. Так из телохранителя он может превратиться в главную угрозу.

Жанр: триллер, драма, криминал

Вышло сезонов: 1

Рейтинг IMDb: 8.2/10

Фото: imdb.com
 

«Открытие ведьм» (A Discovery of Witches)

 

История любви на фоне оксфордской академической жизни. Историк Диана Бишоп специализируется на старинных рукописях и однажды обнаруживает в архивах некий манускрипт, связанный с магией. С этих пор жизнь Дианы превращается в кошмар, зато судьба сводит ее с обаятельным генетиком Мэттью Клермонтом.

Пикантность ситуации заключается в том, что Диана – потомственная ведьма, а Мэттью – вампир.

Жанр: фэнтези, драма, мелодрама

Вышло сезонов: 1

Рейтинг IMDb: 8.3/10

Фото: kinopoisk.ru
 

«Йеллоустоун» (Yellowstone)

 

Йеллоустон – первый в мире национальный парк, одно из самых посещаемых мест в США. Однако здесь, на границе цивилизации, происходит много такого, чего не видят туристы, что не освещается средствами массовой информации.

Семья Даттон, главой которой является Джон Даттон, владеет огромным ранчо, сопредельным с территорией парка. На их землю претендует и сам парк, и индейская резервация, и жадные застройщики.

Жанр: драма, вестерн

Вышло сезонов: 1

Рейтинг IMDb: 8.3/10

Фото: kinopoisk.ru
 

«Убивая Еву» (Killing Eve)

 

Триллер о наемной убийце с русскими корнями и мелодичным псевдонимом Вилланель. В ходе очередного задания эта безжалостная особа сталкивается с достойным противником – скромной сотрудницей спецслужб, которая отчаянно хочет изменить свою скучную жизнь.

Жанр: триллер, драма

Вышло сезонов: 1

Рейтинг IMDb: 8.3/10

Фото: imdb.com
 

«Призраки дома на холме» (The Haunting of Hill House)

 

История семьи, которая долгое время жила в доме, населенном призраками. Годы спустя трагедия заставляет их вернуться в тот дом и встретиться лицом к лицу со злом, обитающим в его стенах.

Рейтинг сериала просто зашкаливает.

Жанр: драма, ужасы

Вышло сезонов: 1

Рейтинг IMDb: 8.9/10

Фото: imdb.com
 

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