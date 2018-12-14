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Вышел трейлер фильма о восстании декабристов, который снимали в Петербурге

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© Фото: скриншот из трейлера фильма «Союз спасения»

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В России фильм выйдет 26 декабря 2019 года.

В пятницу, 14 декабря, вышел трейлер фильма «Союз спасения» режиссера Андрея Кравчука, который снимали в Северной столице. Сюжет кинокартины строится вокруг одного из ключевых моментов российской истории – восстания декабристов в 1825 году.

Спродюсировал фильм гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст. По его словам, у большинства людей нет определенной картины на тему восстания декабристов, а есть некий «винегрет» из отдельных фактов, фигур и событий.

«Это одно из ключевых событий в русской истории 19 века, да и в русской истории вообще, о котором подавляющее большинство соотечественников ну реально просто ничего не знает», – отметил Эрнст. Он добавил, что фильм должен быть «динамичным, драматичными и захватывающим», как «гарантирует лучший отечественный сценарист – российская история».

Сценарий к киноленте написал Олег Маловичко, известный по сериалам «Метод» и «Ладога», фильмам «Притяжение» и «Лед».

Главные роли в фильме исполнили Александр Домогаров («Марш Турецкого»), Павел Прилучный («Мажор»), Максим Матвеев («Троцкий») и Игорь Петренко («Звезда»).

Среди героев фильма – князь Сергей Трубецкой, Павел Пестель, Кондратий Рылеев, генерал Михаил Милорадович и другие исторические личности. 

Трейлер можно посмотреть на сайте социальной сети «Одноклассники», где он вышел премьерно.

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