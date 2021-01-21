Мультфильм "Душа" от студии Pixar вышел на российские экраны

Полнометражный анимационный фильм "Душа" выел в российский прокат. Это мультик о приключениях школьного учителя музыки в мире, где зарождаются человеческие увлечения, сообщает пресс-служба дистрибьютора картины.

Фильм делали студии Disney и Pixar "Душа".

Главный персонаж в необычном мире знакомится с молодой душой по имени 22.

Мультфильм традиционно смогут посмотреть и взрослые, и дети, однако, возможно, в этот раз картина известной студии анимации принесет старшим больше удовольствия. Центральную роль в изображении героев играют голоса, причем не только в художественном, но и в сюжетном плане.

Трейлер картины можно посмотреть здесь.