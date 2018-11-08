Вышел трейлер нового «Маугли» с Камбербэтчем, Бланшетт и Бэйлом

Netflix выложил трейлер нового фильма «Маугли» на своем YouTube-канале. Это еще одно «игровое» прочтение рассказа «Книга джунглей» Редьярда Киплинга.

Права на экранизацию Netflix выкупила у компании Warner Bros.

В фильме не планируется сильных сюжетных отступлений от оригинала: воспитанному волками Маугли предстоит определяться, к какому из миров – людей или джунглей – он принадлежит. Параллельно сталкиваясь с опасными приключениями.

Режиссером фильма выступил актер Энди Серкис, в своем новом фильме он еще озвучил медведя Балу.

Других персонажей также озвучили известные личности: Кристиан Бэйл – пантера Багира, Бенедикт Камбербэтч – тигр Шерхан, Кейт Бланшетт – удав Каа, Питер Муллан – вожак волков Акела, Том Холландер - шакал Табаки. Главного героя сыграл Роэн Чанду.

В России кинокартина выйдет на экраны 7 декабря.

Изначально фильм должен был выйти в конце 2016 года, но премьеру перенесли, когда было объявлено, что в том же году Walt Disney Pictures выпускает «Книгу джунглей» Джона Фавро.

Видео: YouTube-канал Netflux