Находке 4500 лет: ученые нашли пандус, с помощью которого египтяне строили пирамиды

Группа археологов из Французского института Восточной археологии в Каире и Ливерпульского университета в Англии обнаружили устройство, с помощью которого древние египтяне, вероятно, построили пирамиды. Об этом сообщает Luxor Times.

Недалеко от Луксора в одном из каньонов, где египтяне добывали алебастр, ученые нашли следы пандуса, который мог использоваться для поднятия больших грузов. Приблизительный возраст находки – не менее 4500 лет.

Отмечается, что центре конструкции находилась наклонная площадка, по обе стороны которой были лестницы и отверстия. В отверстия египтяне могли вставлять столбы из дерева, вокруг которых обматывали веревки.

Многотонные блоки закреплялись на деревянных «санях». После этого строители тянули за веревки и перемещали блоки по площадке под углом 20 градусов.

Исследователи и ранее предполагали, что древние египтяне использовали подобные конструкции, но обнаружили такую систему впервые.

Египетские пирамиды – одни из самых древних сохранившихся каменных сооружений на планете. Большая часть из них была построена в качестве усыпальниц для фараонов.

Самые известные пирамиды находятся на окраине Каира в Гизе. Крупнейшая – пирамида Хеопса, единственное сохранившееся из семи чудес света.