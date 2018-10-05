Музей архитектурной керамики открылся в Петропавловской крепости

В Петербурге открылся музей архитектурной художественной керамики. Он начал свою работу на территории Государева бастиона Петропавловской крепости. Об этом сообщает пресс-служба музея истории города.

Экспозиция музея «Керамах» насчитывает более 200 экспонатов. Здесь представлены изразцовые печи и камины 18 – начала 20 века, редкие образцы декора фасадов зданий Северной столицы: изразцы куполов Соборной мечети, фрагменты фасада здания Петроградского губернского кредитного общества и образцы черепицы крыши музея Суворова. Среди экспонатов есть работы архитекторов Брюллова и Штакеншнейдера. До этого в России не было подобных выставок.

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Основу экспозиции составляют предметы из фонда архитектурных деталей музея истории Петербурга. Коллекцию дополняют отдельные предметы, предоставленные Эрмитажем, ГМЗ «Петергоф», Усадьбой Кусково, Гомельским дворцово-парковым ансамблем и другими музейными центрами.

Для удобства посетителей здесь установлены интерактивные и мультимедийные средства. Самым масштабным экспонатом стало семиметровое панно с композицией с фасада дома на площади Труда.

По словам представителей музея, коллекция архитектурной керамики будет пополняться. «Помимо экспозиционной деятельности музей будет заниматься выявлением, атрибуцией и реставрацией новых экспонатов», – сказали в пресс-службе музея.

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Где: Петропавловская крепость, 3

Сколько: взрослый билет – 200 рублей, льготный билет (учащиеся, студенты, пенсионеры) – 120 рублей.