"Гарри Поттер и проклятое дитя" стала самой продаваемой книгой 2016 года в России

Пьеса "Гарри Поттер и проклятое дитя" Джоан Роулинг стала самой продаваемой художественной книгой 2016 года в России. Всего лишь с 7 декабря было продано 307 тыс. экземпляров книги, сообщает журнал Forbes.

В свой список самых продаваемых бестселлеров издание включило книги, которые вышли с ноября 2015 года по декабрь 2016 года. В Forbes отметили, что люди снова стали тратить деньги на книги, при этом в основном они покупают сиквелы известных романов.

На втором месте рейтинга оказался роман "Шантарам-2. Тень горы" Грегори Дэвида Робертса, за год было продано 187 тыс. копий книги. Третью строчку занял роман "После тебя" Джоджо Мойес (130 тыс. экземпляров). На четвертую попала Татьяна Устинова с книгой "Вселенский заговор" (105 тыс. копий), на пятую — "Девушка online: в турне" Зои Сагг (80,2 тыс.)

Всего в текущем году было продано в два раза книг, чем в прошлом. Из популярных произведений прошлых лет в фаворитах остаются "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери (1 млн 100 тыс. 200 экземпляров), "Вино из одуванчиков" Рэя Бредбери (729 тыс. экземпляров) и "Над пропастью во ржи" Джерома Сэлинджера (461 тыс. экземпляров).

Из книг 2015 года в нынешнем году продолжали покупать "Таинственную историю Билли Миллигана" Даниэла Киза (244 тыс. 400 экземпляров), "Девушку в поезде" Полы Хокинс (195 тыс. 200 экземпляров) и "Зулейха открывает глаза" Гузель Яхиной (85 тыс. 360 экземпляров).