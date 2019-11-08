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«Взгляд на улице, розы в дому»: адреса Блока в Петербурге

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© Фото: РИА «Новости»

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Поэт Александр Блок удостоен нескольких мемориальных табличек, музея-квартиры и даже улицы в Адмиралтейском районе. Не зря же его считают одним из величайших авторов прошлого века.

Ректорский флигель СПбГУ

 

Одно из зданий университетского комплекса было местом рождения Александра Блока. Во флигеле он появился на свет 28 ноября 1880 года.

Дед поэта, Андрей Бекетов, был ботаником и ректором Санкт-Петербургского императорского университета. Он вместе с семьёй жил во флигеле с 1841 по 1863 год и с 1876 по 1883 год.

Блок провел в здании пару лет. Мемориальную доску на фасаде установили в 1974 году.

Где: Университетская набережная, 9

Фото: citywalls.ru
 

Офицерские казармы лейб-гвардии Гренадёрского полка

 

Сменив несколько квартир, Блок с матерью, которая развелась с мужем, переехал в офицерские казармы лейб-гвардии Гренадёрского полка. Владельцем одной из квартир был Франц Кублицкий-Пиоттух, который в 1889 году стал отчимом Александра Александровича.

Казармы стали важным местом в жизни Блока. Юный поэт жил здесь на протяжении 17 лет.

В тот период он учился во Введенской гимназии, которая, как и дом, находилась на Петроградской стороне. Позднее Блок сменит несколько квартир, и многие из них будут располагаться именно в этой части города.

Где: Петроградская набережная, 44

Фото: citywalls.ru
 

Дом на Лахтинской

 

Когда Блоку было 22 года, он женился на дочери химика Дмитрия Менделеева Любови. Свадьба состоялась в 1903 году, а через три года они стали жить в новом доме на Лахтинской улице.

Некоторые стихи Блока были вдохновлены квартирой на пятом этаже здания, которая стала его первым отдельным от родителей жильем. Например, «На чердаке».

«Что на свете выше
Светлых чердаков?
Вижу трубы, крыши
Дальних кабаков»

 

Фото: citywalls.ru
 

Железнодорожная станция Озерки

 

В молодости Блок любил после завтрака гулять в отдалённых частях Петербурга. Однажды его завело в Озерки, которые очень понравились поэту.

На дачной территории Александру Александровичу приглянулся вокзал, где был небольшой ресторан. Там он стал проводить много времени.

В Озерках в апреле 1906 года Блок сочинил стихотворение «Незнакомка». Оно стало одним из его самых известных произведений.

«По вечерам над ресторанами
Горячий воздух дик и глух,
И правит окриками пьяными
Весенний и тлетворный дух...» 

Вокзал в Озерках был закрыт в начале 1990-х годов. Вскоре там случился сильный пожар, уничтоживший второй этаж.

Где: Железнодорожная улица, 23

Начало 1900-х годов. Фото: commons.wikimedia.org
 

Дом на Малой Монетной

 

В 1910-1912 годах Блок жил в новом доме на углу Большой Монетной и Малой Монетной улиц. Полукруглое окно его квартиры на последнем этаже находилось по центру фасада.

«На столе был такой порядок, что хотелось немного намусорить… Вещи, окружавшие его… казалось, сами собою выстраивались по геометрически правильным линиям…» – так описал квартиру поэта Корней Чуковский.

Из окна квартиры Блок видел Каменноостровский проспект. По воспоминаниям местных жителей, шторы он никогда не закрывал.

Где: Малая Монетная улица, 9

Фото: citywalls.ru
 

Тенишевское училище

 

Учебное заведение до Октябрьской в начале прошлого столетия было средней школой. Её выпускниками в разное время были поэт Осип Мандельштам и писатель Владимир Набоков.

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В местном театральном зале устраивали представления и концерты. В нем состоялось одно из первых чтений поэмы Блока «Двенадцать».

Также там ставили постановки по другим произведениям поэта. Их автором был классик театра Всеволод Мейерхольд.

Сейчас в здании Тенишевского училища работает учебный театр «На Моховой».

Где: Моховая улица, 33-35

1964 год. Фото: citywalls.ru
 

Дом на Декабристов

 

Доходный дом на углу улицы Декабристов и набережной Пряжки был последним местом обитания Блока. Он провёл здесь 1912-1921 годы, в этом же здании он и умер после продолжительной болезни.

Поэт первые восемь лет жил в квартире №21, а затем переехал в квартиру №23. В ней в 1980 году, когда отмечали 100 лет со дня рождения Блока, открыли мемориальный музей.

Памятный комплекс работает уже почти 30 лет. Он существует как филиал Музея истории Петербурга. В квартире можно увидеть предметы, принадлежавшие Блоку, и ознакомиться с экспозицией о его жизни.

Где: улица Декабристов, 57

1960-е годы. Фото: citywalls.ru
 

Улица Александра Блока

 

Короткая улица (всего лишь 240 метров) расположена на небольшом Матисовом острове. Дорога выходит к набережной реки Пряжки, где рядом жил Блок.

Имя поэта улице дали в 1939 году. Ранее она называлась Заводской, потому что дома, которые находились на ней, принадлежали обществу Франко-Русских заводов.

Фото: wikimapia.org
 

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