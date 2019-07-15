«Я бард, а не рок-музыкант»: философия Александра Васильева из «Сплина»

Фритаун

Детство Васильева было достаточно необычным. Он родился в Ленинграде, а уже через пару месяцев временно переехал с родителями в Сьерра-Леоне, в городок Фритаун. Там Васильев провел пять лет.

«Мой отец работал на строительстве порта, мама преподавала русский язык и литературу в школе при советском посольстве, в этой же школе училась моя старшая сестра Наталия. Из детских воспоминаний самое яркое – песочница, полная темнокожих африканских детей. Они с удивлением смотрят на маленького белого мальчика», – рассказывал музыкант в интервью «Свое радио».

Из-за политических проблем в небольшой стране советских специалистов, в том числе семью Васильева, отправили на родину. После небольшого времени, проведенного в Ленинграде, появилось новое место жительства – Зарасай в Литовской ССР.

Снова в родной город Васильев вернулся уже в 1976 году, уже насовсем. По его словам, в голове была мешанина, он разговаривал на смеси трех языков, из-за чего учителя не всегда его понимали и возникали конфликты.

Фото: vk.com/spleanclub

Отказ в Ленинградском рок-клубе

Музыкой Васильев начал интересоваться рано, большое влияние на него оказала «Машина времени» Андрея Макаревича. Гитару он освоил 1982 году. «На этом же уровне играю до сих пор. Мне хватает», – рассказывает музыкант.

Когда закончилась учеба в школе, Васильев поступил в Ленинградский институт авиационного приборостроения. Событие судьбоносное – именно там он познакомился с Александром Морозовым, вместе с которым создаст группу «Сплин». И в этом же институте Васильев встретит свою первую жену.

Однако до «Сплина» еще было далеко. Первой группой Васильева и Морозова стал коллектив «Митра». В тот период у них была попытка попасть в Ленинградский рок-клуб, но на прослушивании они получили отказ.

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«Это был 87 год, и там еще действовали дурацкие советские правила – нужно было сыграть отчетный концерт, который смотрело какое-то жюри и принимало решение о принятии. На тот момент мы были чересчур молодой, неподготовленной и просто сырой группой. Но мы все же пришли, что-то отыграли, жюри скривилось», – вспоминал Васильев в интервью Rolling Stone.

По его словам, решение принял Александр Гуницкий из «Аквариума». Позднее Васильев в дружеской беседе напомнил ему об этом случае, на что тот ответил удивлением.

Вскоре Васильев оказался в армии, где пробыл два года. Когда он вернулся, то стал подрабатывать в разных местах, но затем опять сошелся с Морозовым.

Фото: vk.com/spleanclub

«Выхода нет» и The Rolling Stones

Морозов познакомил Васильева с Николаем Ростовским, который играл на клавишных. Они втроем начнут заниматься музыкой в 1993 году. Через год официально появится группа «Сплин».

В краткие сроки коллектив «в студии одного из театров, по ночам, в атмосфере строжайшей секретности» записал дебютный альбом «Пыльная быль». Работу встретили на ура – было продано больше 10 тыс. копий пластинки.

«Мне нравится песни писать, потом их записывать – вот это для меня настоящее путешествие каждый раз. А вообще я бард и пишу бардовские песни, никакой я не рок-музыкант. Рокеры для меня – это такие с длинными волосами ребята в коже, я этого всегда избегал наоборот», – так описывал свое отношение к музыке Васильев в интервью «Газета.ru».

Молодая группа быстро становится фаворитом слушателей и критиков и всего за пять лет выпускает пять альбомов. В том числе «Гранатовый альбом», в который входят два народных хита – «Выхода нет» и «Орбит без сахара». В том же 1998 году «Сплин» сыграли на разогреве The Rolling Stones в Москве.

Фото: vk.com/spleanclub

«Мы не хотим вырываться из этого культурного контекста»

«Для Петербурга Москва – это большое село за Валдайским холмом. Да, там много денег. Много кафтанов. Там соболя и все остальное. Ну и слава богу. Ради бога! Отлично! Мы их из-за холма не видим, не слышим и чувствуем себя прекрасно. Мы можем заниматься своими делами», – считает Васильев.

Музыка «Сплина» в какой-то степени мифологизировала Петербург и внесла большой вклад в романтический образ города. Уличные музыканты Северной столицы часто играют песни Васильева, а группа стала желанным гостем на фестивалях и праздниках, в том числе на «Алых парусах».

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Для Васильева Петербург – главный город в мире. «Что бы здесь ни происходило, ехать куда-то в другую страну нам скучно, потому что мы не хотим вырываться из этого культурного контекста, вписываться в новый и быть там чужестранцами», – лидер «Сплина» не хочет следовать примеру других русскоязычных музыкантов по «покорению» Запада.

За четвертьвековую карьеру Васильев выпустил полтора десятка альбомов и сольную запись «Черновики». При этом в «Сплине» нет никого, кто играет в группе с самого начала без перерывов.

Концерт на Дворцовой площади в 2013 году. Фото: Ivan Shurygin / vk.com/spleanru

«Совершенно не важно, сколько тебе лет»

У музыканта есть трое детей – сыновья Леонид и Роман и дочь Нина. Девочка появилась на свет совсем недавно, в декабре 2018 года.

Таланты Васильева не ограничиваются музыкой. Он пишет картины, играет в кино, пишет стихи. Пару лет назад появились слухи, что выйдет биографическая книга про «Сплин». Но этого так и не случилось.

«Я сам ее не хотел. Мне кажется это каким-то элементом самолюбования, когда люди пишут мемуары или книги о себе. Моя жизнь еще не закончилась, она продолжается, я лучше буду жить, чем писать о жизни. Вопрос только в этом», – говорил Васильев в интервью «Известиям».

Также он подчеркнул, что никак не будет отмечать свой юбилей. Только «полной тишиной»: «Совершенно не важно, сколько тебе лет. Кроме того, я недавно прочитал в одном интервью, что в 50 лет жизнь только начинается, и подумал: "О, отлично. Значит, будет еще круче!"»

Фото: vk.com/spleanru