«У нас больше времени, мы больше пьем, больше гуляем»: Лев Лурье и его Петербург

«ФСБ знает – это точно. Сантехники с Владимирского знают. Академики РАН слышали – значит, знают. Поэты точно знают. Аквариумисты – не уверен, а вот картографы знают наверняка. Остаются: колхозники, рабочие и домохозяйки – вот они не знают Льва Яковлевича. А если бы вдруг узнали, то быстро бы побросали свои снопы, отбойные молотки и кастрюли. Они все пошли бы в историки, потому что жизнь Лурье веселая и свободная», – так Льва Лурье описывает Анатолий Белкин, основатель журнала «Собака.ru».

Знаменитый историк и краевед считается одним из «живых» символов Петербурга. Лурье проводит экскурсии, пишет книги и статьи о родном городе таким языком, что влюбиться в Северную столицу невозможно.

«Поступок, недостойный советского студента».

Лурье родился в 1950 году в семье историка Якова Соломоновича и Ирины Ганелиной, врача-кардиолога, которая была одним из создателей первого в СССР отделения для больных инфарктом миокарда с палатой интенсивного наблюдения. Дедом Льва Яковлевича был Соломон Лурье, именитый филолог, среди учеников которого были Лев Гумилев и Борис Пиотровский.

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«Ни особых социальных, ни особых национальных проблем в школе у меня не было. Я был живым мальчиком», – вспоминает Лурье детство.

Он окончил физико-математическую школу №30 на Васильевском острове и затем поступил в Ленинградский государственный университет – на экономический факультет по специальности «экономист-кибернетик». С первой попытки окончить вуз не получилось – его исключили за «поступок, недостойный советского студента».

«Я и мои друзья по факультету сочинили листовку, которая начиналась такими словами: "Товарищи студенты ЛГУ, приближается 100-летие со дня рождения Владимира Ильича Ленина..." А дальше – что надо добиваться правды о судьбе большевиков-ленинцев и вообще бороться за чистоту ленинского учения. Короче, мы выступали за "социализм с человеческим лицом". И черновик этой листовки я, как идиот, потерял во Дворце пионеров», – рассказал Лурье «Российской газете».

Фото: dklurie.ru

Потомственный историк

Восстановиться в университете удалось через год. На протяжении этого времени он работал фрезеровщиком на заводе. Затем Лурье окончил вуз, а вот кандидатом исторических наук стал только в зрелом возрасте.

«Меня интересует социальная история – то есть не политика, а взаимоотношения между людьми и коллективами. То есть меня интересует история как социология. Поэтому моя работа – это читать большое количество источников, в том числе и архивных, а потом их анализировать и красиво «упаковывать», – рассказывал Лев Яковлевич в интервью проекту Arzamas.

По его словам, он учился истории самостоятельно, но не может сказать, что был совсем самоучкой.

«Я потомственный историк. Мой дед был историком, написал популярную [среди] антисемитов книгу "Антисемитизм в древнем мире", а также еще тысячу разных книг. Он был специалистом по истории античности, профессором Ленинградского университета. А отец был специалистом по истории Древней Руси XV-XVI веков. Так что я вырос в среде разговоров про историю, книг по истории. Так что мне было легче», – говорит Лурье.

Фото: sobaka.ru

Своя гимназия и работа в США

В молодости Лурье работал экскурсоводом и научным сотрудником музея истории Петербурга. Долгое время он не имел возможности защитить кандидатскую диссертацию, это получилось сделать только во второй половине 1980-х годов, когда ему было почти 40 лет.

В тот же период Лурье основал классическую гимназию №610. Она часто входит в список лучших школ города по среднему баллу ЕГЭ.

«Я зарабатывал репетиторством. Но хотелось открыть свое дело. Так появилась идея создать в городе гуманитарную школу, в которой преподавались бы латынь и греческий. Плюс сильная математика, плюс два современных языка – английский и немецкий. Но чтобы школа была не либеральная в смысле порядков, а очень жесткая, какой была дореволюционная гимназия», – описывает Лурье школу.

В начале 90-х годов у Лурье начался новый этап жизни. В период с 1991 по 1993 год он работал профессором русской истории в колледжах США.

«Колледж отличается от европейских, особенно от российских, вузов отсутствием ярко выраженной специализации. В США невозможны институты стали и сплавов или целлюлозно-бумажной промышленности», – отметил историк.

Фото: 2gis.ru

«Квартальный надзиратель»

После возвращения в Россию Лурье активно занялся журналистской деятельностью. Он сотрудничал с известными в России СМИ, а вскоре стал руководителем собственного издания.

В первой половине 2000-х годов Лурье возглавил новый журнал «Квартальный надзиратель». Приложение к изданию «Собака.ру» рассказывало о подробностях жизни петербургских микрорайонов.

«Я попросил своего друга Льва Лурье прийти ко мне, погулять по Летнему саду, тому старому Летнему саду, которого сейчас уже нет. И пока мы прогуливались по аллеям, я предложил идею, – отметил он. – Название проверил на Льве Лурье, его ухе. Понравилось... Ходили мы так, ходили и, в конце концов, завернули в рюмочную, где забыли о делах. Я забыл, а Лев Лурье – нет. И с блеском идею воплотил в реальность», – вспоминает историю создания журнала Анатолий Белкин.

Своим любимым кварталом Лурье называет участок между Невским проспектом, улицей Рубинштейна, Владимирским проспектом и улицей Ломоносова. Там он живет с 1990-х годов. По его словам, переехал туда из-за ностальгических побуждений.

Лурье в любимом микрорайоне. Фото: kn.sobaka.ru

«Дом культуры Льва Лурье»

Дополнительную известность Лурье принесли исторические телепередачи. Он вел проекты «Культурный слой», «Живая история» и другие программы, в которых рассказывал об истории Петербурга и России. Просветительской деятельностью Лев Яковлевич занимался на радио и в интернете. Например, на образовательном проекте Arzamas есть курс «Петербург накануне революции», созданный при участии Лурье, который также существует в виде книги.

Историк также писал книги про блокадный Ленинград, про жизнь города на Неве времен писателя Сергея Довлатова и про другие темы.

Одним из последних масштабных проектов стал «Дом культуры Льва Лурье». Он занимается исследованиями, экскурсиями и представляет себя как «нескучное просвещение».

ДК постоянно проводит интересные для любителей истории мероприятия. Например, гиды рассказывают об улицах возле Большого проспекта Петроградской стороны или проводят водные лекции о последней дуэли Пушкина. И всегда в центре внимания Лурье остается его родной город.

«Очень важна низкая производительность труда – это основная характеристика нашего города. У нас больше времени, мы больше пьем, больше гуляем, больше смотрим по сторонам, больше читаем книжки», – так Лев Яковлевич называет главную особенность Северной столицы в сравнении с Москвой.

Фото: vk.com/sirob_vomarba