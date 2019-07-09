«Отец считал, что старикам не место на сцене. У меня так не получилось»: жизнь Кирилла Лаврова

«Мой отец ушел из театра в 1965 году, как только ему исполнилось 60 лет. Он говорил: «Лучше уйти на минуту раньше, чем на секунду позже». Считал, что старикам на сцене не место. Я глубоко уважаю его позицию. У меня так не получилось», – рассказал Кирилл Лавров в своем последнем интервью, которое он дал газете «Версия» в 2007 году.

Петербургский актер и режиссер, который работал на сцене и в кино с середины прошлого века, снимался и играл до конца своей жизни. Лавров был предан своей работе на протяжении всей жизни.

Семья интеллигентов

Кирилл Юрьевич Лавров большую часть своей жизни провел в Петербурге. Он родился в Ленинграде в 1925 году и происходил из семьи интеллигентов. Его дед Сергей Лавров возглавлял гимназию Императорского Человеколюбивого общества на набережной Крюкова канала, а отец был актером.

Ключевым событием для жизни семьи стала Октябрьская революция. После событий 1917 года Сергею Лаврову пришлось эмигрировать в Белград. Связь с родственниками он поддерживал до 1934 года – за десять лет до своей смерти.

Его супруга Елизавета осталась в Ленинграде. С ее помощью Юрий Лавров стал актером Большого драматического театра – с которым будет связана вся жизнь его сына Кирилла.

Кирилл Лавров в детстве. Фото: vk.com/bdtspb

Армия и Киев

Кирилл Лавров учился в школе, которая сейчас называется гимназией №155. Его родители уехали из Ленинграда в Киев во второй половине 1930-х годов – после убийства политика Сергея Кирова в лагерь из-за доноса отправили руководителя БДТ Алексея Дикого, чье дело прекратили в 1941 году.

До войны Лавров жил с бабушкой, а после начала боевых действий их эвакуировали в Кировскую область и Новосибирск. В армию он попал как доброволец в 1943 году – и остался в ней до конца десятилетия.

За эти годы Лавров успел выпуститься из авиационной школы в Астрахани и пять лет отслужить в качестве авиатехник в бомбардировочном полку. Но с актерской карьерой у него в те годы были проблемы.

В связи со службой в армии Лавров не получил аттестат зрелости. В связи с этим ему отказывали в поступлении в театральные училища в Москве, поэтому он отправился к отцу. В Киеве Лавров смог попасть к папе в театр им. Л. Украинки, который и стал отправной точкой в его карьере.

Лавров с отцом Юрием. Фото: архив БДТ

Успех и номинация на «Оскар»

В те годы театром им. Л. Украинки руководил работавший со Станиславским Константин Хохлов. Благодаря ему и своему отцу Лавров постиг азы актерского искусства.

После успешной карьеры в Киеве Хохлова пригласили на работу в ленинградский БДТ. Он возглавил театр на небольшой срок, после чего его сменил великий Георгий Товстоногов. Тем не менее с собой в БДТ Хохлов позвал Лаврова, для которого это решение станет судьбоносным.

В скором времени Кирилл Юрьевич стал одной из главных звезд ленинградского театра. Его исполнение Молчалина в «Горе от ума», Соленого в «Трех сестрах», Астрова в «Дяде Ване», Городничего в «Ревизоре» вошли в историю отечественного театра.

Лавров снискал славу как зрителей, так и критиков. Артист играл не только в театре, но и в кино, где прославился ролями Ивана Карамазова в «Братьях Карамазовых» Ивана Пырьева (номинация на премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке) и Ивана Синцова в фильме «Живые и мертвые» Александра Столпера (главный приз на Международном кинофестивале в Карловых Варах).

Лавров в роли Карамазова. Фото: culture.ru

Преемник Товстоногова

В 1989 году скончался Георгий Товстоногов. Его смерть стала неожиданной для коллег – преемника режиссер не подготовил. В непростой период в истории БТД театр возглавил Кирилл Лавров. Художественным руководителем его назначила труппа – более достойной кандидатуры никто предположить и не мог.

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Обладатель званий Заслуженного артиста РСФСР и Героя Социалистического труда к тому времени уже пять лет был депутатом Совета Союза Верховного Совета СССР. Богатый опыт в разных сферах помог Лаврову справиться с управлением театром. Им Кирилл Юрьевич руководил до своей смерти.

С БДТ связана жизнь не только Лаврова, но и его дочери Марии. Второй ребенок великого артиста работает в театре с 1993 года – когда ей было 28 лет.

Лавров и Товстоногов на репетиции спектакля «Рядовые» в 1985 году. Фото: Instagram / @tovstonogov100

Танкер и малая планета «Кирилл Лавров»

Причиной смерти Лаврова стала лейкемия. Он умер 27 апреля 2007 года в Петербурге, своем родном городе. Кирилл Юрьевич ушел из жизни в один день с другим титаном искусства – музыкантом Мстиславом Ростроповичем.

На протяжении всей жизни Лавров был страстным болельщиком «Зенита». Он даже читал закадровый текст в фильме 1985 года, посвященном первому чемпионству клуба.

Лавров часто ходил на матчи сине-бело-голубых и искренне болел за петербургских футболистов. В 2006 году, когда состояние его здоровья ухудшилось, Кирилл Юрьевич обратился к игрокам: «Дорогие мои любимые ребята! К сожалению, заболел и вот уже несколько игр не был на стадионе, но пристально слежу по телевизору. Ору, волнуюсь! Как Вы все мне дороги! Я так хочу Вам удачи и спортивного счастья, а мастерства у вас в избытке! 5-го числа отменю все процедуры и вцеплюсь в телевизор. Вы должны их победить! Вы можете это сделать, вы ничуть не слабее их! Я с вами, как и миллионы ваших болельщиков! Крепко всех обнимаю и люблю! Ваш К. Лавров».

Лавров в детстве мечтал о море, но его жизнь сложилась иначе. Но в каком-то смысле его мечта реализовалась – его именем назвали танкер. В память почетного гражданина Петербурга установили памятную табличку на доме №1 по Мичуринской улице, где он прожил последние 40 лет. А еще при жизни имя Лаврова присвоили малой планете 6764.

Лавров на матче «Зенита» в 2004 году. Фото: Вячеслав Евдокимов / fc-zenit.ru