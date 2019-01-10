В ЗакСе попросили сохранить граффити с персонажами фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Депутаты Законодательного собрания Петербурга заступились за граффити с кадром из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», которое изображено на одной из трансформаторных будок Центрального района Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе парламентария Дениса Четырбока.

По его словам, изображение не носит экстремистского характера и «не содержит каких-либо варварских надписей», поэтому его не стоит закрашивать. «Уникальное граффити, которое стало знаменитым на всю страну, которое смело можно считать жемчужиной уличного искусства, не должно исчезнуть с подачи «жалобы», написанной каким-то анонимным человеком и не имеющей никаких объективных доводов», – заявил Четырбок.

Читайте также:

В ЗакСе поддержали предложение легализовать граффити с портретами знаменитостей

Депутат добавил, что необходимо спросить мнение жителей о судьбе рисунка. «Я уверен, что абсолютное большинство выскажется в поддержку изображения», – считает парламентарий, отметив, что направил обращение вице-губернатору Николаю Бондаренко.

Граффити на Литейном проспекте нарисовали художники арт-группы HoodGraff. Согласно данным с портала «Наш Петербург», изображение по жалобе жителя Северной столицы должны закрасить до конца весны 2019 года.