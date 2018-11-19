На Малой Конюшенной после реставрации заработали часы Лансере

В Петербурге завершился ремонт часового павильона, который установлен на Малой Конюшенной улице. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

Специалисты заменили стекла, а также поставили новые механизмы, благодаря чему часы Лансере показывают точное время.

«В витринах теперь размещены стенды с информацией об истории часов, а также образцы приборов, которые когда-то рассказывали жителям Северной столицы об атмосферном давлении и температуре воздуха – в павильоне действовала небольшая метеорологическая станция», – отметили в комитете.

Павильон был создан по проекту архитектора Николая Лансере в 1914 году. В 1930-е годы его перенесли на Елагин остров в ЦПКиО им. Кирова, где он находился до 1997 года. По данным Смольного, барограф и термограф со временем исчезли из павильона, а три из четырех часовых механизмов вышли из строя.