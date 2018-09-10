Минкультуры предложило ограничить показы иностранных фильмов для «многообразия» в прокате

В Министерстве культуры РФ предложили ограничить частоту показов иностранных фильмов в кинотеатрах. Документ предполагает, что число не может превышать 35% от общего количества сеансов ежедневно, сообщает «Интерфакс».

По словам советника главы ведомства Павла Степанова, инициатива поможет «многообразию релизов» в прокате. Он заявил, что документ вводит общие нормы, которые не позволят одному фильму иметь подавляющее большинство сеансов.

Советник министра культуры отметил, что в среднем еженедельно в прокат выходят от трех до шести фильмов. «Таким образом, еженедельно в широком прокате представлено от 7 до 20 лент. Поэтому данная норма не создает проблему, а является обеспечительной и направлена, прежде всего, на многообразие релизов в принципе», – сказал Степанов.

Он добавил, что законопроект пока что не внесен на рассмотрение правительства и Государственной думы РФ.

В августе 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки о проведении кинофестивалей. Против нововведений выступали представители киноиндустрии, в том числе главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин.