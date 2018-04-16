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Праправнучка Пушкина подарила Петергофу редкий альбом об охоте Александра II

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© Фото: peterhofmuseum.ru
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    Государственный музей-заповедник получил в дар издание, считающееся библиографической ценностью.

    Собрание государственного музея-заповедника «Петергоф» пополнилось мемориальными предметами из коллекции баронессы Клотильды фон Ринтелен, праправнучки Александра Пушкина. Потомок великого русского поэта передала учреждению альбом Chasses dans la forêt de Białowieźa («Охота в Беловежской пуще»).

    Торжественная церемония состоялась 14 апреля в Фермерском дворце парка Александрия. На ней лично присутствовала баронесса Ринтелен.

    Редкий альбом посвящен царской охоте в Беловежской пуще в октябре 1860 года. Событие стало неофициальной встречей глав европейских государств и явилась началом постепенного выхода Российской империи из изоляции, в которой она оказалась после Крымской войны 1853-1856 годов.

    Всего было издано 50 экземпляров альбома на русском языке, которые предназначались участникам охоты, а на французском его выпустили исключительно для дипломатических подарков. Коллекцию ГМЗ «Петергоф» вместе с фотографией Александра II и латунной табакеркой пополнил экземпляр на иностранном языке.

    Баронесса отметила, что ценные предметы «наконец-то вернулись домой, в Россию, где их будут изучать, сохранять и показывать». Прежде она дарила Петергофу 60 старинных роз для сада на Царицыном острове и 15 розовых кусов для сада Фермерского дворца.

    В 2018 году фонтаны Петергофа начнут работать 28 апреля. В этот же день музей-заповедник перейдет на летний режим работы.

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