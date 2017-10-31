У «Мега Дыбенко» появились массивные стрит-арт объекты (ФОТО)

На территории «Мега Парка» у «Меги Дыбенко» появились скульптуры петербургского художника по металлу Сергея Карева.
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Культурная революция: в Музее уличного искусства стартовал новый сезон
Арт-объекты «Борцы» и «Акробат» установлены при кураторской поддержке Музея уличного искусства, который располагается на шоссе Революции, 84А.
«Борцы» изображают момент схватки, а фигура стоящего на руках «Акробата» символизирует силу и ловкость цирковых артистов. Прохожие могут заглянуть в голову акробата — пространство, которое напоминает замочную скважину или закулисье цирка