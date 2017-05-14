Культурная революция: в Музее уличного искусства стартовал новый сезон

Музей уличного искусства располагается достаточно далеко от глаз большинства петербуржцев – на территории действующего завода по производству слоистых пластиков, который находится на шоссе Революции. До ближайшей станции метро – «Ладожский вокзал» - надо добираться на наземном транспорте.



Фото: Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"

Закрытые площадки для временных экспозиций музея находятся на рекультивированной территории завода, на которой уже не ведется производство. Постоянные же выставки расположены на действующей территории завода, куда можно пройти по выходным. Чтобы увидеть основную коллекцию музея, понадобится паспорт – иначе в здание завода не попасть.

Кратковременное искусство

Открытая площадка музея работает сезонно. Традиционно она открывается в мае и работает до конца сентября-начала октября – в зависимости от погоды.

Каждый сезон музей открывает новую экспозицию. Все работы, которые представлены на открытой площадке музея, живут только несколько месяцев – потом их закрашивают, а сверху пишут новые.

«Некоторые работы на это и рассчитаны. Например, работа Димы Ребуса «Underground aquarellka», которая располагается на бочках. По задумке автора, сейчас она выполнена только на 50%, а на 100% она будет готова только тогда, когда ее закрасят и сверху будет новая работа», - рассказала «Санкт-Петербург.ру» PR-директор музея Яна Зяблина.

Фото: Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"

Любопытно, что под работой Димы Ребуса находится прошлогодняя, на которой было написано слово «кризис» таким образом, что его можно было прочесть только издалека.

«Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем…»

Экспозиция 2017 года посвящена 100-летию революции в России. Центральный персонаж – Владимир Ильич Ленин, чей памятник расположился на открытой экспозиции музея. Сзади него находится «Эрмитаж» – на сегодняшний момент это самое большое в мире трафаретное граффити. Таким образом, можно сделать уникальную и, пожалуй, идеологически смелую фотографию – монумент Вождя революции на фоне одного из главных музеев России.



Фото: Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"

Памятник Ленину, кстати, самый настоящий, который организаторам выставки пришлось долго искать. Раньше он никогда не находился на территории этого завода, да и вообще сложно восстановить его точное былое местоположение.

В закрытых площадках музея дух революции нашел свое воплощение в знаменах и плакатах, на которых можно прочесть доведенные до абсурда лозунги, а также объекты, на создание которых их авторов вдохновили 1991 год, арабские революции и многое другое.

Фото: Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"

В одной из башен посетитель музея может почувствовать себя участником акции протеста, которая перешла за грань мирной. Зритель оказывается в кольце сотрудников ОМОН и видит вокруг себя лишь их многочисленные щиты. Для большей реалистичности можно попробовать начать кидаться в них камнями – под ногами их очень много.

Фото: Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"

В этом году в экспозиции приняли участие более 50 художников из разных стран – Италии, Испании, Португалии. Работать им пришлось в трудных условиях - весна в этом году в Петербурге выдалась очень холодной и дождливой.

«Дорогая моя, это инсталляция!»

Большинство гостей музея – это люди, которые оказались здесь не случайно, а интересуются стрит-артом или как-то причастны к этому. На открытии нового, 4-го сезона, можно было также встретить много гостей из-за рубежа.

Тем не менее, некоторые петербуржцы пришли семьями, вместе со своими маленькими детьми. Совсем юные зрители воспринимали современное искусство по-своему.

«Мама, а почему эти черепа на стенах такие маленькие?! У человека голова больше!», - спрашивала у своей матери девочка возраста 4-5 лет, которая с любопытством рассматривала работы, выполненные из гипсовых костей.

Фото: Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"

«Дорогая моя, это называется инсталляцией. Кости сделаны из гипса, и они не настоящие. Посмотри, какая интересная люстра из них!», - пыталась объяснить молодая женщина своей дочери.

Как рассказала «Санкт-Петербург.ру» Яна Зяблина, в задачах Музея расширить свою аудиторию, стать тем местом, куда могут прийти и жители района, где он находится, которые, может быть, не так часто ходят в музеи и совсем еще ничего не знают о стрит-арте. Для этого в музее работают экскурсоводы.

«Пока большая часть жителей района в этом музее еще не была. Несмотря на то, что Музей современного искусства – это не просто точка на карте города или страны, а уникальный проект – второго такого нет в мире. О нас пишут зарубежные СМИ, нас знают в других странах, но с районом начали работать только недавно»- добавила PR-директор музея.

Фото: Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"

В его планах – выйти за границы завода. Сейчас разрабатывается проект «Шоссе арт-революции», когда уличные художники делают свои работы не на огражденной территории, а в самом микрорайоне, где располагается музей. В данный момент проект находится на рассмотрении у города.

Фото: Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"