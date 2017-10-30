В Петербурге открылся музей Российских железных дорог

В Петербурге торжественно открыли музей Российских железных дорог, сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.

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Новый музей располагается возле Балтийского вокзала. Его возглавил бывший глава ГМП «Исаакиевский собор» Николай Буров. Церемонию открытия посетил губернатор Георгий Полтавченко и министр транспорта РФ Максим Соколов.

Музей открылся в день 180-летия железных дорог России. До конца зимних каникул вход в него будет бесплатным.

Задуманный как универсальный музей, масштабный железнодорожный комплекс располагается на площади более чем в 57 тыс. квадратных метров, включая как открытые, так и крытые площадки. Основу уникальной коллекции составляют 28 тысяч экспонатов музейного фонда, 38 интерактивных и мультимедийных инсталляций и натурные образцы подвижного состава в количестве более 100 единиц.