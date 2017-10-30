Мединский опроверг наличие черных списков участников Петербургского культурного форума

В понедельник, 30 октября, министр культуры РФ Владимир Мединский впервые прокомментировал появившиеся в интернете 5 октября фотографии списка «нежелательных» лиц, которых ведомство якобы не хочет видеть на VI Петербургском международном культурном форуме.

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«Подтверждение того, что это является странной выдумкой, - то, что все или почти все люди из этих списков не просто участвуют в форуме, а они на нем выступают в качестве ведущих», - ответил Мединский на вопрос журналистки «Эха Москвы в Петербурге».

Мединскогочитает такие списки бессмысленными, потому что регистрация на форум добровольная — достаточно зарегистрироваться на сайте, чтобы автоматически получить бейджик.

Ранее на распространенных в интернете фотографиях было запечатлено якобы письмо первого замминистра культуры Владимира Аристархова статс-секретарю главы ведомства Александру Журавскому. В нем говорится о некой служебной записке, согласно которой попавших в список приглашенных деятелей культуры приглашать «нецелесообразно».

В том списке значатся кинокритик Андрей Плахов, киновед Любовь Аркус, писатель Борис Акунин, режиссер Александр Сокуров, журналистка Фекла Толстая, филолог Рене Герра и другие.

Форум пройдет с 16 по 18 ноября. Ожидается, что на него соберутся не менее 20 тыс. человек. Петербургский международный культурный форум впервые прошел в Северной столице в 2012 году.