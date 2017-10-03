Поклонская: Режиссер Учитель предстанет перед судом

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская во вторник, 3 октября, на своей странице «ВКонтакте» опубликовала новый пост о режиссере Алексее Учителе.

«Несмотря на молчание полномочных органов, а в некоторых случаях противоположные реакции, режиссеру Учителю придется предстать перед судом. Законным представителем и ближайшим родственником Царской Семьи направлено уточненное исковое заявление о защите чести и достоинства Государя Николая Второго в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга в установленный законом срок», — сообщает Поклонская.

Речь идет об иске Ольги Куликовской-Романовой о защите чести и достоинства к студии «Рок» Алексея Учителя. Истица требует признать фильм «Матильда» и его рекламные ролики порочащими честь и достоинство императора Николая II, его супруги, а также семьи заявительницы.

Кроме того, Романова утверждает, что именно ей принадлежат авторские права на сценарий «Матильды».

При подаче иска она представилась законным представителем и родственником прямого кровного потомка рода Романовых, в том числе Николая II. В свое время она вышла замуж за племянника Николая Второго, Тихона Куликовского-Романова, в 1986 году в Торонто. В 1993 году жительница Канады овдовела.

При этом петербургский суд оставил иск без движения из-за нарушений – в нем не хватало конкретики. Срок устранений был установлен до 30 сентября. Накануне, 2 октября, в пресс-службе суда сообщили, что уточняющих документов не поступило.

В фильме «Матильда» рассказывается об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Премьера кино пройдет в Мариинском театре 23 октября, она приурочена к 100-летию Октябрьской революции. В прокат «Матильда» выйдет 25 октября.