В «Роскино» назвали самые популярные российские фильмы за рубежом

«Притяжение», «Викинг», «Время первых» и «Невеста» оказались одними из самых успешных и популярных отечественных фильмов за рубежом в 2017 году, рассказала Известиям генеральный директор «Роскино» Екатерина Мцитуридзе.

Она также напомнила, что были хорошие международные продажи у фильма «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. Вместе с тем, глава «Роскино» подчеркнула, что это единичный пример реализованного независимого проекта.

Читайте также:

Россия выдвинула на "Оскар" фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева

Активнее всего фильмы из России покупают в Германии, во Франции, в Китае, также в странах Восточной Европы, Балтики, Ближнего Востока. По мнению Мцитуридзе в РФ пока еще достаточно мало качественных фильмов. Она считает, что этот вопрос необходимо решать.

Тем не менее, широкую популярность имеют многие российские режиссеры, отметила Мцитуридзе. «Все имена встроенных в мировой контекст вы знаете: Александр Сокуров, Андрей Звягинцев, Андрей Кончаловский, Алексей Герман-младший, дальше идут уже менее «встроенные», но вызывающие активный интерес Алексей Попогребский, Борис Хлебников, Кирилл Серебренников, Алексей Федорченко, Юрий Быков, Николай Хомерики, Сергей Дворцевой — боюсь кого-то пропустить», - заявила она.